Sono scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso rispetto alla mancata riprese delle attività nel settore della giustizia dopo il blocco imposto dal lockdown e dalle misure di contenimento del coronavirus.

Sono gli avvocati di Latina che, armati di mascherina e toghe, questa mattina hanno protestato davanti alla sede del tribunale in piazza Bruno Buozzi.

“Tutte le varie attività sono state riaperte, l’unica macchina ferma è quella della Giustizia. Circa l’85% dei processi – spiega Giovanni Codastefano – sono stati rinviati al 2021 e non si conoscono ancora le date. Le uniche udienze che si svolgo sono quelle con detenuti. Non si comprende perché non siano state trovate misure alternative. È una violazione del diritto e un danno economico per noi avvocati. E la situazione è ancora peggiore nel settore civile. Chiediamo che si riprenda in sicurezza, ma che si riprenda”.

Contestualmente la protesta si è svolta, nonostante la pioggia, anche in altre piazze italiane.

Un flash mob che punta ad alzare la voce rispetto a quella che rappresenta una penalizzazione che rischia di provocare danni ingenti a tutti i livelli non solo ai professionisti ma anche a chi attende la conclusione di cause che rischiano ulteriori rinvii.