Sono ancora ignoti i motivi che hanno causato, questa mattina, l’incendio di una auto a Latina.

Poco prima delle 5, infatti, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto in via Giordano dove era stato segnalato un rogo.

I vigili intervenuti sul posto in questa freddissima notte di gennaio, constatavano la presenza, a bordo strada, di un’auto completamente avvolta dalle fiamme. Immediatamente il rogo veniva circoscritto e spento, in modo che le fiamme non si propagassero.

Sul posto anche personale della polizia per indagare e cercare di risalire alle cause dell’incendio che, come detto, è ancora senza un perché. Se, infatti, dovesse trattarsi di un incendio doloso, gli autori sono stati molto attenti a non lasciare tracce…

I vigili del fuoco di Latina hanno reso noto che non risultano persone coinvolte.