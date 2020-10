Rocambolesco incidente in viale Nervi a Llatina. Un’auto, complice forse anche l’asfalto bagnato e reso scivoloso dalle forti piogge di queste ore, è uscita fuori strada.

Dopo aver urtato il marciapiede ed un paletto ha fermato la sua corsa di traverso e a ridosso della cunetta laterale alla strada.

Attimi di paura per le persone in transito su una delle strade più trafficate della città soprattutto in questo orario.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine per effettuare i rilievi anche il personale del 118.