Auto completamente avvolta dalle fiamme questa mattina a Borgo Montello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Immediate le operazioni di spegnimento che hanno consentito di evitare il propagarsi del rogo nelle zone adiacenti.

Successivamente, in stretta collaborazione con i carabinieri si è cercato di risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Non si registrano persone coinvolte.