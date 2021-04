Auto a fuoco nella notte in via Verdi, a Latina. La Range Rover era parcheggiata sulla strada quando, dopo le 5, qualcuno ha dato l’allarme. Subito i vigili del fuoco sono accorsi in centro per spegnere l’incendio e in pochi minuti la situazione è tornata alla normalità.

Sul posto anche gli agenti di polizia che hanno svolto i rilievi e sentito il proprietario per raccogliere elementi utili alle indagini.