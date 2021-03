E’ bastata un po’ d’acqua, a Latina, per mandare in tilt un intero istituto scolastico. Stiamo parlando della scuola dell’infanzia e primaria di via Bachelet dell’istituto comprensivo Emma Castelnuovo.

Otto aule sono state letteralmente sgomberate a causa di infiltrazioni di acqua.

A quanto è dato sapere, il tetto dell’istituto era oggetto, in questi giorni, di lavori di manutenzione per l’impermeabilizzazione (…); per questo gli operai al lavoro avevano rimosso la guaina in asfalto, evidentemente per sostituirla.

Le piogge di questa mattina hanno letteralmente colto di sorpresa la struttura, rimasta senza protezione dalla pioggia, e nell’impossibilità di intervenire visto che posare la guaina, quando piove, è impossibile.

La dirigente scolastica, a quel punto, ha allertato il Comune, che è intervenuto con un primo sopralluogo, ed è stata costretta a sgomberare l’edificio e a rimandare gli alunni a casa.

Adesso che il danno è fatto (ci vorrà l’estate per asciugare appieno la struttura fradicia), i tecnici del comune sono all’opera per ideare una soluzione temporanea che permetta la ripresa delle lezioni.