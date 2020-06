Un’altalena di avvicinamenti, gran rifiuti, allontanamenti, nuove tecniche di corteggiamento.

Da un anno ormai questo sembra essere il fil rouge che contraddistingue il rapporto tra Partito democratico e il sindaco Coletta, nonchè una parte di Lbc, a Latina.

“Manca un anno esatto alle elezioni del 2021 e le notizie dei giornali sono monopolizzate dalla nuova attrazione fatale tra Pd ed Lbc – spiega il consigliere comunale del Gruppo misto, Salvatore Antoci – verrebbe da pensare che dopo i tentativi di suicidio dell’estate scorsa il Pd ci stia riprovando! C’è un concetto molto semplice che i dirigenti dem evidentemente non riescono a comprendere: posto che il Pd abbia il 15% di consensi e che Lbc abbia il 3%, Pd + Lbc non fa 18%, ma fa, forse, 10%, massimo 12%”.

Secondo Antoci in questo risiko di ipotetiche alleanze e possibili nuove geografie politiche quello che non si tiene in considerazione è l’elettorato.

Quei cittadini che sono stati delusi e che potrebbero non confermare la scelta effettuata nel 2016.

“Lbc ha fortemente deluso le aspettative dei cittadini di Latina ed è pura follia ipotizzare un successo elettorale nel 2021. L’unica possibilità per LBC sarebbe quella di fare un congresso, ribadire la bontà delle intenzioni e la bontà del programma originale (aggiustandolo magari), ammettere il fallimento (cercando di capirne le cause e le responsabilità) e poi fare la cosa ovvia, cioè annunciare che Damiano Coletta non sarà il prossimo candidato sindaco”.

Rinovarsi partendo dalla testa quindi sarebbe l’unica strada percorribile per non scomparire.

“Solo così Lbc, epurata dalle figure dannose, potrebbe presentarsi con dignità e credibilità alle prossime elezioni cercando, con umiltà, dei partner paritetici di una possibile coalizione (all’interno della quale scegliere democraticamente il nuovo candidato sindaco) volta a scongiurare il ritorno di “quelli di prima”. Senza questo bagno di umiltà e con la sua mai celata arroganza, LBC entra invece a pieno titolo nel novero di “quelli di prima” e chiunque vi si dovesse avvicinare perderebbe!”.