Una notizia che ha segnato una nuova ferita nel cuore di Latina. E’ quella della matrice che avrebbe portato, a settembre dello scorso anno, due persone ad incendiare l’auto del consigliere comunale e delegato alla marina del Comune di Latina, Maria Grazia Ciolfi.

“Se venissero confermate le risultanze investigative, si tratterebbe – spiega il sindaco Damiano Coletta – di un atto intimidatorio di una gravità assoluta ai danni non solo del consigliere Ciolfi, ma di tutta una amministrazione che si è sempre schierata dalla parte della legalità e che continuerà a farlo senza alcuna esitazione. Ringrazio l’Arma dei carabinieri per aver fatto chiarezza su questa vicenda e per rispetto nei confronti degli inquirenti non aggiungo altro in attesa degli sviluppi futuri dell’inchiesta. A Maria Grazia Ciolfi va tutta la vicinanza e solidarietà non solo del Comune, ma dell’intera città”.

Solidarietà è stata espressa anche dall’intero gruppo consiliare di Latina Bene Comune.

“Non è la prima volta che arrivano “avvertimenti” al nostro indirizzo. Il lavoro delle forze dell’ordine, in questo senso, ci aiuta a sentirci protetti e li ringraziamo per aver fatto luce su quanto accaduto alla consigliera Ciolfi. Alla nostra collega, che lavora da sempre in prima linea e con grande impegno per il mandato sulla marina conferitole dal sindaco, esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Quando si lavora nell’esclusivo interesse della collettività, agendo nella legalità, può capitare di diventare scomodi e dare fastidio e, se quanto emerso dalle indagini fosse confermato, dimostrerebbe ancor di più la gravità di una azione già deprecabile in sé. La strada della legalità è ardua, ma è l’unica percorribile se – concludono i consiglieri di maggioranza – vogliamo cambiare e far crescere questa città”.

“Desideriamo ringraziare le forze dell’ordine e la magistratura per l’importante lavoro svolto che ha portato all’arresto dei presunti responsabili dell’atto intimidatorio ai danni della consigliera Ciolfi. Quanto accaduto è certamente grave, perché gli autori hanno inteso colpire non solo lei ma la sua famiglia come ritorsione per attività politiche evidentemente non gradite. Alla consigliera Ciolfi esprimiamo – spiegano per fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco, Andrea Marchiella e Nicola Calandrini – tutta la nostra vicinanza”.