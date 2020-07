Chiusura immediata per cinque giorni a tutela della salute pubblica.

Oggetto del provvedimento due locali di Latina sottoposti acontrollo da parte della polizia nel corso delle verifiche, effettuate nei maggiori centri urbani della provincia, in particolare nei luoghi della cosiddetta movida, per la verifica dell’esatta applicazione delle misure previste per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid 19.

Ieri sera nella zona dei pub i poliziotti hanno quindi sanzionato i titolari di due locali poichè non gestivano affatto adeguatamente gli accessi dei clienti, trovati accalcati sia all’interno che nei dehors esterni e, in un caso, parte del personale dello staff non indossava i previsti dispositivi di protezione individuale durante il servizio ai clienti.

I controlli straordinari continueranno nei prossimi giorni e nei prossimi fine settimana.