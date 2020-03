Non un atto qualsiasi ma la spina dorsale dell’amministrazione comunale di Latina e di qualsiasi Ente pubblico.

E’ il bilancio di previsione che rappresenta il documento amministrativo e politico più importante, in quanto legittima le azioni e i progetti che, in coerenza con il programma e il sistema finanziario dell’amministrazione deve programmare e garantire servizi e progettualità.

“A quello, nonostante le tantissime altre attività del Comune in questo stato d’emergenza, stiamo lavorando con dedizione. Abbiamo anche aspettato alcuni giorni – interviene l’assessore al bilancio del Comune di Latina, Gianmarco Proietti – per comprendere l’evoluzione di questa situazione d’emergenza e per raccogliere tutte le esigenze. Oggi diventa improcrastinabile andare avanti per riuscire a garantire ai cittadini risorse indispensabili a gestire questa situazione”.

L’assessore annuncia la possibilità di ottemperare all’accordo quadro delle strade raggiungendo la quota di 5 milioni e 700mila euro, di mettere a sistema i fondi per la manutenzione e per il verde , 1 milione solo per lo sfalcio e 250mila euro per le passerelle sulla marina.

I servizi sociali saranno organizzati con la nuova gara che provvederà ad una ricalibrazione di tutti i servizi con 1 milione e 200mila euro in più rispetto allo scorso anno.

“Nel bilancio 2020-2021 avremo le risorse per sopperire ai servizi fondamentali per il cittadino. Non diminuendo le risorse per alcun ufficio e nello stesso tempo provvedendo alla cura della città in ogni sua parte. Cosa vuol dire per il contribuente? Non aumenteremo la Tari. Mi permetto una considerazione squisitamente politica – continua proietti – che però ha animato questo nostro sforzo: non è giusto né opportuno che i cittadini che hanno sempre pagato si carichino parte del debito per i cittadini che non pagano regolarmente i tributi comunali”.

Ogni consigliere sarà messo nelle condizione di conoscere i numeri e le progettualità. Per questo la giunta e i dirigenti sono a disposizione per le commissioni sia in presenza, con le opportune precauzioni disposte dal decreto del Governo, sia online, con un nuovo servizio messo in atto proprio per l’emergenza.

“Troveremo tutti i fondi necessari con una politica delle entrate più capillare, attenta e preziosa, con un incremento del personale e una serie di progettualità mirate. Erano anni che il Comune di Latina non organizzava una così attenta e seria politica delle entrate coinvolgendo diversi uffici: patrimonio, tributi e polizia locale. Tutti dobbiamo – conclude Proietti – sentirci insieme responsabili e questo bilancio è la formalizzazione che insieme possiamo dare futuro alla città, a partire da oggi”.