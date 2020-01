Arrestato a latina latitante pakistano di 31 anni.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Latina in collaborazione con l’ufficio Immigrazione.

L’uomo Khan Malik Sheraz, era ricercato in ambito internazionale per omicidio aggravato.

Nei giorni scorsi, gli investigatori della questura sono stati allertati dal servizio di cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale per una nota di rintraccio emessa da Interpol, che ha esteso le sue ricerche in ambito internazionale in quanto responsabile dell’omicidio della moglie.

Il 31enne, nel febbraio del 2018 insieme con alcuni complici rimasti sconosciuti, si introdusse nella sua abitazione in Pakistan ed uccise la moglie esplodendole contro diversi colpi di pistola.

Il movente del folle gesto sarebbe stato da ricondurre al divorzio tra i due coniugi.

Le immediate attività investigative messe in campo dagli investigatori hanno permesso di scoprire che il cittadino pakistano, latitante da due anni, è titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ed in attesa di rinnovo del titolo proprio da parte dell’ufficio immigrazione della questura di Latina.

Quando si è recato presso l’ufficio immigrazione ad attenderlo ha trovato gli agenti della squadra mobile che lo hanno bloccato ed arrestato.

L’uomo è ora detenuto nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questa mattina la competente Corte d’Appello di Roma ha convalidato l’arresto e nei prossimi 40 giorni il Pakistan potrà richiederne l’estradizione.