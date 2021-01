Due giovani sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti: per scambiarsi informazioni e la droga utilizzavano Telegram. A sorprenderli sono stati ieri sera gli agenti della squadra Volanti, coordinati dal sostituto procuratore Daria Monsurrò.

Si tratta di un 26enne e di un 25enne. Il primo è stato fermato ieri pomeriggio. Durante la perquisizione, estesa anche alla sua abitazione nel quartiere Nicolosi, sono stati trovati nascosti in più punti della sua camera da letto circa 2 etti di droga tra marijuana e hashish, 700 euro in contanti, un bilancino ed il materiale che si usa per il confezionamento della droga.

Mentre perquisivano l’abitazione, gli agenti hanno notato che sul cellulare dell’uomo giungevano molti messaggi Telegram, da parte di un unico interlocutore. Insospettiti sono riusciti a risalire all’identità del mittente, il 25enne P.G. di Pontinia.

E’ scattata quindi la seconda perquisizione domiciliare. A casa dell’amico è stato trovato mezzo etto tra marijuana e hashisc, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Domani mattina si terrà il rito direttissimo, presso il tribunale di Latina.