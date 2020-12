“Ieri una tunisina con finalità di terrorismo internazionale è stata arrestata dalla Polizia a Latina. La donna, vicina ad ambienti di Al Qaeda, dava istruzioni sul web su come confezionare bombe e istigava a commettere delitti di terrorismo. Ringraziamo le forze dell’ordine per il grande lavoro svolto ma non possiamo soprassedere su quanto sta accadendo. Questo è il risultato della politica finto buonista di questo governo che ha aperto le porte a tutti senza il minimo controllo”.

Questo il commento dei deputati della Lega, Claudio Durigon e Francesco Zicchieri all’operazione messa a segno dal personale del Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della DCPP/UCIGOS e della Digos del capoluogo pontino ha eseguito il fermo disposto dal Pubblico Ministero di una cittadina tunisina di 35 anni per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo.

“Hanno trasformato il nostro Paese in un punto di arrivo e di lavoro per terroristi. Non è un caso che anche l’attentatore di Nizza dello scorso novembre sia sbarcato a Lampedusa e transitato in Italia per andare poi a colpire in Francia. Pd e M5s cancellano i decreti sicurezza di Salvini e lasciano – concludono – che i nostri territori siano presi d’assalto da terroristi pronti a versare altro sangue”.