Sette chili di droga, tra cocaina e hashish, 60mila euro in contanti e armi.

Un tesoretto illecito che ha fatto scattare le manette per due 31enni, uno di Sezze e uno di Ceccano, ed un altro uomo di Priverno, bloccati dagli agenti della squadra mobile della questura di Latina.

I 31enni sono stati fermati sulla Pontina all’altezza di Latina a bordo di un’auto di grossa cilindrata sulla quale era stato ricavatoad hoc un ascondiglio, apribile attraverso un pistone idraulico, al cui interno era custodita la droga. I poliziotti hanno sequestrato, qui, 2,4 chili di cocaina e 4 di hashish.

Sono stati i cani poliziotto antidroga Enduro e Faye del gruppo cinofili di Nettuno a scovare la sostanza.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, tra le province di Latina e Frosinone, sono stati trovati altri 950 di polvere bianca e 166 grammi di hashish, oltre alla somma in contanti di 60mila euro. Tutto sequestrato.

Trovata anche una pistola Colt Springfield calibro 45 con relativo munizionamento e matricola abrasa, oltre a cinque fucili uso caccia e mille cartucce di vario calibro. Per questo è stato arrestato anche un 46enne di Priverno, per violazione della legge sulle armi. Tutti si trovano ora nel carcere di via Aspromonte, a Latina, in attesa dell’interrogatorio di convalida.