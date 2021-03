Da oggi le persone con fragilità sociale avranno un posto in più al quale rivolgersi per un aiuto. Ha aperto oggi infatti “One-Stop-Shop“, in via Don Morosini, a cura della Cooperativa Astrolabio in attuazione dell’affidamento della realizzazione del progetto LGNet del Comune di Latina.

Sono i 19 Comuni italiani che fanno parte della rete di LGNet e che affrontano concretamente il difficile tema dell’inclusione utilizzando le risorse del Fondo europeo Fami.

Il centro servizi One-Stop-Shop è stato intitolato a Wangari Maathai, prima donna del continente africano a ricevere il Premio Nobel per aver contribuito alla costruzione della pace e la difesa dell’ambiente. Si tratta di un centro innovativo rivolto a tutte le persone con fragilità sociali, compresi gli immigrati extracomunitari in emergenza socio-abitativa. È una iniziativa rivolta prioritariamente agli “ultimi” in diversi ambiti e quartieri della città quali Villaggio Trieste, Nicolosi e viale Nervi, soprattutto in questo periodo in cui l’emergenza Covid ha ampliato il disagio in ampi strati della nostra popolazione.

Il centro risponderà ai bisogni emergenziali attraverso l’implementazione di prestazioni diverse, dalla mediazione culturale all’assistenza legale, con professionisti competenti e un mandato specifico per operare con una presa in carico a 360 gradi prioritariamente sulle situazioni di vulnerabilità socio sanitarie o di marginalità e discriminazione, anche in via preventiva.

Saranno disponibili per gli ospiti differenti professionalità (assistente sociale, psicologo, legale, educatore professionale ed operatori socio sanitari) e diverse risorse dedicate, tra cui un’unità mobile e alloggi per l’emergenza. I servizi e la mediazione vengono prestati da mediatori culturali specializzati che rappresentano le stesse comunità.

Il servizio è disponibile tutti i giorni nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il centro tramite il numero telefonico 0773 1740281.