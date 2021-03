Approvato l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2021-2023, su proposta della segreteria generale, Rosa Iovinella.

Il documento costituisce il naturale proseguimento e l’implementazione dei precedenti Piani, migliorato attraverso la messa in campo delle necessarie misure di prevenzione della corruzione non solo generali, ma anche specifiche e frutto delle esperienze concrete dell’amministrazione.

“Il Piano – spiega Iovinella – è stato costruito e aggiornato nel corso degli anni con l’obiettivo di farne uno strumento di garanzia della correttezza sostanziale dell’operato dell’Ente, interpretando, in questa tensione costante, il valore della legalità non solo dichiarato ma quotidianamente vissuto. Rappresenta infatti, nell’analisi approfondita dei tanti procedimenti, esaminati alla luce dell’esperienza quotidiana del nostro Comune con il contributo dei dipendenti, non solo un’opportunità di continua riflessione ma anche un supporto a garanzia della correttezza del loro lavoro quotidiano”.

Dal punto di vista strutturale è stato diviso in 3 parti:

una PARTE GENERALE, redatta a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in cui si descrive la strategia di prevenzione e il processo di gestione del rischio di corruzione;

una PARTE SPECIALE, composta da un “Elenco processi” per un totale di 163 processi, e da una tabella “Registro dei rischi” per un totale di 563 rischi;

un SISTEMA DI MONITORAGGIO, costituente la terza e ultima parte, che consente di controllare a consuntivo gli indicatori di rischio verificandone l’eventuale sussistenza.

Il Piano 2021-2023 – consultabile online, sul sito istituzionale www.comune.latina.it – è frutto di un percorso di lavoro partecipativo che ha visto il coinvolgimento di soggetti sia interni che esterni all’Ente. Esso costituisce per il Comune, oltre che l’adempimento a un obbligo di legge, un efficace strumento per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità all’interno dell’Amministrazione.

“Unitamente al sistema dei controlli interni e alle informative antimafia – conclude l’assessora – si pone infatti al centro di un percorso di cambiamento costantemente sviluppato nel corso del mandato amministrativo, rappresentando gli obiettivi di legalità, trasparenza e integrità come punti chiave e trasversali rispetto all’intera strategia di mandato. È un documento fondamentale in cui riteniamo trovi piena espressione la visione politica di questa amministrazione”.