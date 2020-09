Una decisione in linea con quella assunta da molti Comuni non solo del Lazio ma del resto d’Italia.

Un modo per dare un segnale forte rispetto alle richieste che da settimane presidi, insegnanti e genitori stanno avanzando per evitare di tornare in classe impreparati e senza adeguata sicurezza nonchè per evitare inutile dispendio di risorse, già limitate, per evitare doppie sanificazioni per gli istituti che ospiteranno i seggi per il referendum e le elezioni amministrative nei territori, Fondi e Terracina, chiamati al voto.

E’ questa la posizione assunta dalla Lega per voce del capogruppo in consiglio regionale, Angelo Tripodi e del consigliere comunale, Vincenzo Valletta.

Ieri la Regione Lazio, per voce dell’assessore Di Berardino, ha ribadito a chiare note che in classe si torna il 14 settembre lasciando comunque ai sindaci la possibilità, già in essere, di decidere se posticipare o meno la riapertura.

”Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, rinvii l’apertura delle scuole almeno fino al referendum. Ancora non sono pronte”.

Una richiesta sostenuta dalla promozione di una petizione.

”Anche il mondo della scuola ha vissuto in questi anni un grande caos a Latina. Pertanto l’effetto Coronavirus ha messo ancora di più in evidenza le gravi lacune dello status degli istituti scolastici della seconda città del Lazio. Insomma, sarebbe opportuno, anche se in netto ritardo – spiegano Tripodi e Valletta – vista l’assenza di pianificazione e di programmazione, ripartire con il piede giusto salvaguardando la sicurezza e la salute degli studenti, delle loro famiglie e del personale posticipando il suono della campanella”.