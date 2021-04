Si erano dati appuntamento, come hanno sempre fatto, per un aperitivo particolare. Una cinquantina di giovani che arrivati a piazza del Quadrato, a Latina, una volta acquistato d’asporto quello che volevano bere, si sono sistemati sulle panchine.

Domenica pomeriggio, verso le 17, hanno sfidato il freddo pur di trascorrere qualche ora in compagnia, ma in questo momento non è permesso. La zona arancione prevede regole ferree per il contenimento del coronavirus e non si può sostare fuori dai negozi dopo aver acquistato cibo o bevande. Stazionare tutti in piazza senza mascherina (per poter bere o mangiare) è comunque un assembramento.

Qualcuno deve aver chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati due agenti in borghese, un’auto della polizia e una della municipale. Nessuna multa per fortuna per i ragazzi che sono stati, però, allontanati. Aperitivo interrotto quindi e una multa sfiorata per i trasgressori che sono tornati mestamente a casa.