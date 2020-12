Un gesto, ancorché piccolo, ma che vale più di mille parole soprattutto perché fatto con amore e spontaneità.

E’ quello riportato dalla questura di Latina che ci segnala questo episodio.

Durante questi giorni di festa, una volante in servizio viene fermata da una signora. Gli agenti si avvicinano pensando ad una richiesta d’intervento. Invece la signora dona ai poliziotti una statuina di Gesù con un biglietto per ringraziarli per il loro servizio quotidiano.

“Un gesto bellissimo per i poliziotti – commentano dalla questura – e per tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato della Questura di Latina”.