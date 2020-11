Una infamia senza confini, quella che si perpetra ai danni di chi è indifeso.

E’ successo ieri mattina, a Latina, quando una donna anziana, che vive da sola in via Cellini, è stata derubata. La tecnica è purtroppo tristemente famosa: suona il citofono, la voce che risponde si spaccia per il nipote, l’anziana apre la porta e si trova di fronte il ladro che, entrato in casa, ha fatto razzia sotto gli occhi della povera donna, impossibilitata a reagire. Il bottino è stato decisamente importante. Solo i contanti ammonterebbero a più di 10000 euro…

Verso le 12 e 30 è scattato l’allarme. Gli uomini della volante si sono subito messi al lavoro ma il fatto di trovarsi in pieno centro, tra l’ospedale e la circonvallazione, con tante persone in giro, ha permesso al ladro di dileguarsi.