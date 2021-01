Un anestesista della Usl di Latina è stato rinviato a giudizio per truffa. Il medico era assunto con contratto a tempo determinato in regime di esclusività per il quale percepiva una indennità.

Tra il 2010 e il 2014 avrebbe svolto, però, anche altre prestazioni professionali in diverse case di cura, procurandosi così, secondo gli inquirenti, un ingiusto profitto di 20mila euro.

L’uomo, difeso dall’avvocato Valeriani, è comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, che ha deciso per il rinvio a giudizio. Il gup ha anche fissato l’inizio del processo al prossimo 7 giugno davanti al giudice Morselli. Le indagini sulla vicenda erano state affidate dal sostituto procuratore De Lazzaro ai militari del Nas di Latina.