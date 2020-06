Amaro risveglio per una famiglia residente in una traversa di via Bassianese a Latina.

Nella notte dei malviventi si sono introdotti nell’abitazione, noncuranti del fatto che all’interno la coppia dormisse, ed hanno rubato oggetti, una busta contenente denaro e gioielli.

La casa è stata messa sottosopra e la refurtiva “studiata” in giardino. I ladri hanno tentato di rubare anche la macchina ma non ci sono riusciti. Sul caso indaga la polizia.