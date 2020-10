Ancora una classe, l’ennesima, chiusa per covid a Latina.

Stavolta a finire in quarantena cono i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Don Milani, plesso Cimarosa, di Latina.

A risultare positiva ad un tampone una delle insegnanti, non residente a Latina. Questo il motivo per cui gli alunni di una prima classe, gli altri educatori e i collaboratori scolastici sono ora in quarantena per 14 giorni dalla data di ultimo contatto con il positivo.

Come da profilassi, la Asl sta predisponendo i tamponi per tutti mentre la dirigenza della scuola ha predisposto la sanificazione degli ambienti.