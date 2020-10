Le amministrative del 2020 si sono concluse con un derby tutto interno al centrodestra anche per assenza di avversari.

I partiti, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia a fondi e Terracina hanno deciso di andare divisi. Hanno giocato una partita diversa da quella che qualcuno auspicava e di fatto nessun cambiamento si è verificato nella geografia politica del territorio.

Oggi l’imperativo è guardare avanti, alle prossime sfide, a partire da Latina 2021.

“Il centrodestra rappresenta oltre il 70% dell’elettorato pontino. Un risultato che conferma le percentuali che i partiti della coalizione – spiega il coordinatore comunale della Lega a Latina, Armando Valiani – hanno avuto alle ultime elezioni europee, dove Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno saputo eleggere i propri rappresentanti a Bruxelles segnando un’occasione storica per la nostra provincia. Una provincia che inoltre vanta importanti rappresentati del centrodestra alla Camera e al Senato. È da questo dato che dobbiamo ripartire dopo la tornata elettorale a Fondi e a Terracina. Due realtà con specificità proprie che non hanno permesso una scelta unitaria ma che hanno confermato l’apprezzamento generale per i partiti della coalizione”.

Parole che vanno nella direzione di un’auspicata unità di intenti, programmi e candidati proprio nel capoluogo pontino.

“Elettori di centrodestra che sono la stragrande maggioranza anche nel capoluogo pontino e che ci chiedono a gran voce una sintesi unitaria per porre fine alla disastrosa stagione amministrativa di Coletta ed Lbc. Errori e divisioni come nel passato qui a Latina non saranno però tollerati perché i nostri concittadini ci chiedono un programma concreto e una squadra che possa realizzarlo, tirando fuori la nostra città dalla palude e dal degrado urbano in cui Coletta l’ha precipitata. Dunque – cconclue Valiani – stop a divisioni, personalismi e protagonismi che non servono, mentre serve una coalizione unita che sappia dare risposte e prospettive ai cittadini di Latina”.