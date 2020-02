La delega che era stata affidata a Giulia Caprì è stata spacchettata.

A Simona Lepori è stata assegnata, ed ufficializzata ieri, solo l’incarico relativo alle attività produttive.

Va, invece, in quota all’attuale assessore al bilancio, Gianmarco Proietti, quella alle società partecipate.

Un passaggio naturale se si considera la sttretta connessione tra i due settori in qualsiasi amministrazione pubblica.

Da qualche tempo, inoltre, proprio Proietti sta partecipando agli incontri inerenti il futuro delle società partecipate a partire dall’annosa vicenda di Terme di Fogliano.

In questo modo si chiude il cerchio in giunta senza troppi scossoni e all’insegna della continuità.

La maggioranza di Lbc e del sindaco Coletta ha di fronte mesi che non saranno facili soprattutto perchè saranno determinanti per chiudere i progetti messi in campo e creare i presupposti solidi per la corsa alla conferma del secondo mandato.