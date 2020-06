E’ stato sorpreso dai carabinieri intorno alle 2 di notte in giro per Latina alla guida della sua auto ed ubriaco come accertato dai rilievi etilometrici effettuati che hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Per questo motivo un 43enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento per l’uso di sostanze stupefacenti e per questa ragione è stato anche denunciato per “rifiuto sottoporsi ad accertamenti dello stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti”.