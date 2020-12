Torna a risplendere l’Oasi verde dedicata a Susetta Guerrini. Oggi, infatti, si è svolta la piantumazione dei primi 34 alberi, dei 350 previsti. Le piante sono state donate dalla comunità Sikh alla città di Latina per i 550 anni della nascita di Guru Nanak, al quale è dedicato un sentiero all’interno del parco.

“La città ha accolto con piacere la donazione – spiega il consigliere con mandato del sindaco al decoro, Loretta Isotton – all’interno del programma di Lbc è determinante l’attenzione all’ambiente, la cura e la riqualificazione degli spazi per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

In quattro anni di amministrazione sono stati messi a dimora oltre mille alberi in varie aree della città, di cui 130 soltanto al parco San Marco, con azioni combinate di volontariato e sostegno dei giardinieri del Comune di Latina, all’interno di un progetto di riqualificazione generale del parco.

Nel percorso di riqualificazioni degli spazi pubblici grande è il lavoro svolto per i parchi giochi cittadini che sono oggetto di restyling e manutenzioni straordinarie, con quattro di questi che hanno visto affidamenti per la loro gestione: Cottignoli-Petrucci, Faustinella, Parco San Marco e più recentemente anche il Vasco da Gama. Proprio quest’ultimo sta per diventare un altro punto di orgoglio per la città, per l’amministrazione e per LBC.

Con l’affidamento infatti finalmente avrà la gestione che merita ed entrerà nella disponibilità collettiva grazie alle migliorie che verranno eseguite, tra cui una recinzione che proteggerà l’area da ulteriori atti vandalici. I lavori sono quasi terminati.

“Si tratta di un cambio di paradigma importante e non scontato. Si è passati dal degrado alla gestione. Perché in passato il Comune di Latina pensava di poter gestire tutto in autonomia, ma di fatto abbandonava i suoi luoghi, e questo si è rivelato un fallimento. Lbc ha dovuto raccogliere – osserva il segretario di Lbc, Elettra Ortu La Barbera – i cocci di anni di incuria e vandalismo. Ora non sarà più così, perché si è passati ad una gestione più responsabile della cosa pubblica”.