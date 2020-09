Appassionato, sempre presente, discreto ma pronto a cogliere l’attimo e a non farsi sfuggire le notizie.

Era così Gianfranco Patrizi, colonna storia delle radio e delle televisioni locali. Gianfranco è morto ieri a soli 68 anni alla Clinica San Marco dopo una malattia feroce e logorante che lo aveva di recente colpito.

E’ stato riferimento per il gruppo radiofonico Mondo Radio che gestisce Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna dove lo ha voluto l’editore Giuliano Radicioli.

Ma anche operatore instancabile per il service Rai in provincia di Latina. Uomo di poche parole Gianfranco era persona di fatti concreti, una stretta di mano, uno sguardo, un cenno per lui valevano più di mille chiacchiere.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15:30 nella chiesa del Sacro Cuore a Latina.