“In politica la polemica c’è sempre stata e sempre ci sarà. Nelle amministrazioni poi la polemica, da parte delle opposizioni, aiuta i cittadini a orientarsi e aiuta in fin dei conti anche chi governa. Ci sono, poi, le polemiche mal indirizzate e mal informate“.

replica del consigliere comunale di Lbc e presidente della commissione Cultura del Comune di Latina, Fabio D’Achille, ai dubbi sollevati dal consigliere di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano, sull’ Si apre così la, ai dubbi sollevati dal consigliere di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano, sull’ avviso pubblico per l’acquisto di libri da parte dell’Ente.

Si tratta di un finanziamento di 10.000 euro del Ministero dei Beni Culturali che ha come obiettivo esclusivo il sostegno alle librerie della città attraverso l’acquisto di libri, naturalmente, al prezzo di copertina.

“Spiace per la collega Celentano ma così è. Bastava leggere la determina. Capisco l’amor di polemica, ma non oso immaginare cosa si sarebbe detto se si fosse perso il finanziamento che, lo ripeto, ha come oggetto esclusivo l’acquisto di libri. Quanto alla biblioteca ricordo le polemiche sul rischio della perdita del finanziamento per i lavori straordinari di riallestimento. Ora i lavori sono in dirittura di arrivo e sarà una festa per tutti, maggioranza e opposizione e, immagino, anche per la collega Celentano, ma, soprattutto, per gli utenti che troveranno finalmente un luogo funzionale, accogliente e adeguato”.