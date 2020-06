Nell’ambito delle attività di tutela del consumatore del Progetto sicurezza, e’ stata effettuata una nuova

Operazione dalla polizia ambientale del comando di polizia locale di Ciampino nell’ambito del progetto sicurezza a tutela dei consumatori.

Scoperto e multato un imprenditore agricolo che vendeva con la dicitura “produzione propria” prodotti in realtà acquistati altrove.

Grazie alla collaborazione con personale del reparto volo del Comando direttamente presso le aziende agricole della provincia di Roma e di Latina, con la collaborazione dei rispettivi comandi di polizia locale è stato riscontrata la presenza di soli pochi alberi da frutto esistenti e piantagioni di proprietà che non potevano certo giustificare la quantità di merce in vendita.

L’imprenditore, infatti, aveva sul banco ingenti quantità di mele, arance, meloni, limoni, peperoni, melanzane, piselli, patate, cipolle e asparagi indicate come di produzione propria e che in realtà acquistava nei fondi vicini e presso strutture all’ingrosso.

Sono ancora in corso le verifiche per la determinazione delle sanzioni complessive che partiranno dall’accertamento della mancanza di tracciabilità dei prodotti con una sanzione di oltre 2 mila euro e con l’obbligo di indicazione specifica sul banco dei prodotti di reale produzione propria e dei prodotti di diversa acquisizione.