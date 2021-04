Sono stati rinviati a giudizio i due finanzieri accusati di concussione per aver accettato denaro da diversi imprenditori di Latina per evitare i controlli all’interno delle loro aziende. Questa mattina il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone, ha fissato al 16 dicembre 2021 il processo a carico di Ciro Pirone e Tarcisio Raffaele Dell’Aversana.

Mancava in realtà soltanto la data che il computer la scorsa udienza non aveva fornito. Quella decisa dal software infatti non andava bene per l’impedimento di uno degli avvocati e l’udienza era stata rinviata ad oggi, 21 aprile.

I fatti risalgono al 2015, quando i pubblici ministeri Simona Gentile e Alessio De Lazzaro avevano scoperto numerosi contatti sospetti dei finanzieri indagando sull’inchiesta “Don’t Touch” ed era stato aperto un nuovo fascicolo in Procura relativo ad un presunto giro di mazzette.

I due finanzieri, sempre secondo la ricostruzione dei pm, senza mai essere violenti o minacciosi, sarebbero riusciti nel tempo ad instaurare rapporti “particolari” con molti imprenditori ai quali facevano capire che con poco avrebbero potuto evitare problemi e che il sistema avrebbe fatto comodo ad entrambi.