Una storia ai limiti dell’incredibile quella scoperta dalla polizia di Latina che, ieri pomeriggio, ha arrestato un tecnico radiologo della A.S.L. di Latina, ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale aggravata, commessa nei confronti di due minorenni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, sono state svolte dai poliziotti della II^ Sezione della Squadra Mobile, addetta ai reati contro la persona in danno di minori e reati sessuali.

In particolare, lo scorso mese di dicembre, una di queste si recava presso il Poliambulatorio Distretto 2 della ASL di Latina per sottoporsi ad un esame radiografico. L’esame veniva svolto dall’uomo, spacciatosi per medico. La giovane ha raccontato che il sedicente medico l’avrebbe fatta spogliare quasi totalmente facendola rimanere in intimo e l’avrebbe toccata in maniera davvero sconveniente… Inoltre, la vittima riferiva di avere avuto il sospetto di essere stata filmata da un telefono cellulare, posizionato su uno scaffale, con l’obiettivo rivolto in direzione del lettino medico. Sospetti confermati dal materiale rinvenuto presso l’abitazione del radiologo, ovvero tre telefoni cellulari, tra cui quello descritto dalla ragazza in sede di denuncia ed un computer portatile, poi sottoposti a sequestro.

Dall’analisi del telefono cellulare, non solo è emerso il video dello scorso dicembre ritraente la minore ma altresì numerosi altri filmati riguardanti altrettante pazienti femminili parzialmente nude, su cui la Squadra Mobile di Latina sta compiendo ulteriori indagini al fine di individuare altre ragazze coinvolte.

Tra le persone filmate, anche un’altra giovane donna, minorenne all’epoca dei fatti, identificata attraverso la visione dei filmati; questa ha raccontato come in due distinte occasioni, nel febbraio 2018 a Sabaudia (LT) e nel mese di marzo successivo a Latina, l’odierno indagato l’aveva sottoposta, sempre qualificandosi come medico, a delle vere e proprie visite, durante le quali l’aveva più volte palpeggiata nella zona vaginale.

Della situazione è stata informata anche la ASL di Latina, che dovrà prendere per l’adozione dei dovuti provvedimenti.