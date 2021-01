Comune di Latina e Abc hanno presentato, questa mattina, la nuova campagna per il riciclo dei rifiuti.

A partire dal primo febbraio, infatti, partiranno diverse iniziative che riguarderanno circa 60 mila utenze, suddivise in 3 zone. Si partirà con Latina Scalo, Borgo Faiti, San Michele e Borgo Piave.

Il target da raggiungere è quello di contenere i costi, ridurre i rifiuti prodotti, portare la differenziata al 70% facendo in modo che si paghi rispetto a quanto realmente prodotto dall’utente.

Un modo nuovo di gestire il servizio che prevede una campagna informativa capillare; quindi un censimento dei punti nevralgici di produzione dei rifiuti, per passare poi alla distribuzione dei kit per la differenziata che sarà accompagnata dalla rimozione dei vecchi cassonetti. Infine, il servizio di supporto alle utenze dopo la partenza del nuovo servizio.

Per questo motivo è stata prevista l’attivazione di un front office a Latina Scalo, aperto anche il sabato e la domenica mattina, in via della Stazione 257. La distribuzione dei kit inizierà lunedì 8 Febbraio, mentre il servizio partirà dal 15 marzo.