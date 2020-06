Come tornare a scuola, come rispettare tutte le misure di sicurezza per proteggere bimbi e ragazzi è uno dei nodi più complessi da sciogliere.

La parola d’ordine resta distanziamento e adeguamento delle strutture esistenti alle rinnovate esigenze imposte dall’emergenza coronavirus.

“Tutto ciò – interviene il consigliere comunale e senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini – ricade in un contesto, quello del Comune di Latina, dove le carenze delle infrastrutture scolastiche ricorrono praticamente in modo ciclico. Per questo ho presentato un’interrogazione diretta al sindaco e all’amministrazione comunale per sapere se e come stanno intervenendo per garantire un sereno avvio dell’anno scolastico e se le somme previste in bilancio siano sufficienti alle spese che si dovranno affrontare”.

L’anno scolastico 2019 – 2020, già prima dell’effetto lockdown, era stato caratterizzato da un vero e proprio salto ad ostacoli tra topi, muffe e strutture che, letteralmente, perdevano acqua da tutte le parti.

“Spero che questa prolungata e straordinaria chiusura sia stata sfruttata dall’amministrazione per fare sopralluoghi e verifiche circa la necessità di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli edifici scolastici. Allo stesso tempo mi auguro che il Comune di Latina sappia farsi trovare pronto nell’eventualità in cui siano richieste più aule e spazi per garantire il rispetto delle distanze sociali tra i nostri studenti”.

Questa volta non ci sono scuse: il decreto scuola, da poco convertito in legge dal Parlamento, conferisce ai sindaci poteri commissariali per velocizzare l’esecuzione di opere inerenti l’edilizia scolastica.

“Dunque Coletta non deve fare altro che prendere la situazione in mano, ne ha piena facoltà. Dopo tutti questi mesi di chiusura ed in virtù dei poteri straordinari conferiti ai sindaci dal Governo, sulle scuole – conclude Calandrini – non possono essere commessi errori, o i primi ad essere bocciati già a settembre saranno proprio il sindaco di Latina e la sua amministrazione.