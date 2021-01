A bordo di un’auto con la sirena e senza patente. La polizia di Latina ha fermato ieri due fratelli, già noti alle forze dell’ordine, in viaggio su un’auto intestata ad una società di servizi della provincia di Caserta. Sulla parte superiore della carrozzeria il veicolo aveva un faro lampeggiante.

I due fratelli, di 37 e 28 anni residenti nel capoluogo, sono gravati dall’Avviso orale del Questore. Alla guida c’era il 38enne, sprovvisto però della patente di guida che gli era stata revocata lo scorso anno. Immediata è scattata la denuncia.

Sono in corso gli accertamenti della questura per comprendere come mai i due fratelli avessero la piena disponibilità del veicolo, intestato ad una società di servizi campana che opera anche nel capoluogo.