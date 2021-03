“Sono andata per vaccinarmi alla Dea di Latina e sono rimasta piacevolmente sorpresa dall’organizzazione, dall’efficienza e dalla gentilezza del personale sanitario”.

E’ la testimonianza, mai importante come in questo momento, dii una signora di 80 anni che ha ricevuto il vaccino a Latina. A renderla nota é stata Nicoletta Zuliani.

“Al mio grazie e ai miei complimenti quali soldati in prima linea – ha continuato la signora – mi è stato risposto che tutto ha origine dall’amore che mettono per il loro lavoro. A questa risposta si è aggiunta la sorpresa una grande contentezza che per un momento ha cancellato il clamore e le negatività che ogni giorno ci disorientano.

Sono poi rimasta ancora più commossa nell’osservare con quanta tenerezza i figli accompagnavano i genitori più vecchi a vaccinarsi. Sono uscita fuori e il sole mi è sembrato ancora più caldo e splendido. Ringrazio di cuore la Asl di Latina e chi organizza le vaccinazioni: ho sentito sulla mia pelle la vostra cura e il vostro amore”.

Un invito ad accogliere come un dono la possibilità di vaccinarsi, decisione volontaria, ma fondamentale per vincere il virus.