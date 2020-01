Una donna di 32 anni per sfuggire ai carabinieri si getta in mare.

E’ accaduto a Latina a seguito di un controllo dei carabinieri.

La donna è stata arrestata per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

La 32enne era a bordo di un’auto che visto il posto di controllo dei militari aveva accelerato insospettendo i carabinieri.

I carabinieri hanno cercato di raggiungerla e all’improvviso la ragazza è scesa dall’auto nei pressi della spiaggia per poi riprendere la marcia riuscendo a dileguarsi.

A questo punto la donna cercava di sfuggire dai militari che, a piedi, la stavano inseguendo e contestualmente si disfaceva di alcuni involucri, inizialmente sul tratto di spiaggia e poi in mare dove si è tuffata.

Raggiunta in acqua ha tentato di sottrarsi al tentativo di bloccarla riuscendo però a disperdere dalla propria borsa oggetti vari ed altri involucri andati perduti.

Complessivamente sono stati recuperati 7 involucri contenenti 6 grammi di cocaina, 1 involucro contenente 1,5 grammi di cocaina, 1 involucro contenente 0,6 grammi di eroina.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestata è stata portata presso la propria abitazione in regine di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì 27 gennaio 2020.