Un ragazzo di 20 anni arrestato ieri intorno alle 21:40 dai carabinieri.

Il ragazzo era alla guida di un motorino senza la patente di guida, sospesa dalla prefettura di Latina, e la copertura assicurativa.

Il 20enne dopo aver investito e scaraventato a terra il carabiniere che gli aveva intimato l’alt durante un posto di controllo alla circolazione stradale, con i dispositivi luminosi azionati del mezzo militare ed i previsti corpetti di alta visibilità indossati, perdeva il controllo del ciclomotore proseguendo la fuga a piedi.

Le immediate ricerche condotte dai militari consentivano di rintracciare e trarre in arresto il prevenuto presso la propria abitazione.

A seguito dell’occorso il militare riportava lievi lesioni mentre il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione così come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo previsto per il 13 luglio 2020.