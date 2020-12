Latina sta uscendo da una delle fasi più complesse che abbia mai attraversato.

Il 2021 sarà l’anno in cui i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale.

“Non solo in riferimento alla pandemia in corso ma anche a causa dell’incapacità dell’attuale governo, sotto il segno di Coletta e di Lbc, che dal 2016 ad oggi non è stato in grado di mettere in campo una sola risposta concreta rispetto alle esigenze ed i bisogni pressanti espressi dai cittadini. In questo contesto, come Lega, stiamo – interviene il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta – con determinazione lavorando per dare alla comunità che, con orgoglio rappresentiamo, un programma concreto e la squadra migliore, sotto il profilo della competenza e del pragmatismo, per realizzarlo. Lo facciamo partendo dalla consapevolezza che Latina ha bisogno di un sindaco in grado di andare oltre i proclami e la facile retorica”.

L’obiettivo è attuare con decisione le scelte necessarie, e non più rinviabili, per fare di Latina, nei fatti, la seconda città del Lazio, il cuore pulsante e propulsivo di una provincia di oltre 600mila abitanti.

In questo contesto il terreno da cui partire è quello della coesione ed unità del centrodestra che si deve costruire e rafforzare sul dialogo e sul confronto affinchè il governo di Latina possa avere una guida sicura ed equilibrata in rappresentanza di tutte le anime che lo compongono.

“Non solo una compagine elettorale ma un gruppo formato da persone in grado di mettere le proprie esperienze, professionalità e capacità a disposizione dei cittadini. Per questo il candidato sindaco dovrà essere il simbolo di una sintesi che non si può raggiungere limitando il dibattito a “politico sì”, politico no”. Non servono categorie per amministrare bene Latina serve una persona di esperienza, non strettamente amministrativa ma, soprattutto, che abbia capacità e rapporti con tutte le istituzioni, che sia portatrice di un rinnovamento concreto anche nella metodologia oltre che nell’approccio alle criticità esistenti e a quelle che si proporranno”.

Insomma il pragmatismo deve essere l’elemento su cui basare tutte le scelte per consolidare un percorso solido.

“Il 2021 è un anno importantissimo per Latina. E’ l’anno in cui dovrà decidere quale strada intraprendere per uscire dal torpore a cui è stata condannata. Per farlo ha bisogno di persone valide e capaci e di un candidato sindaco che potrebbe essere – conlude Valletta – espressione di quella società civile che è il trade d’union tra il territorio e l’amministrazione. Una sfida quest’ultima che come Lega non solo accettiamo di affrontare ma che intendiamo vincere nell’esclusivo interesse dei cittadini”.