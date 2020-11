“Tutti gli attori che ruotano nel contesto del centrodestra devono essere coinvolti”.

Queste le parole del vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero, in vista delle elezioni amministrative del 2021 a Latina. Una posizione in linea con quanto sinora sostenuto proprio da Tiero che punta alla costruzione di una coalizione ampia, coesa e determinata negi obiettivi che si intendono raggiungere.

Ma anche di una compagine in grado di andare oltre la mera fase elettorale per assicurare ai cittadini e a Latina un governo stabile ed equilibrato. Una sfida che si intende vincere e che, per questo, non può essere segnata in alcun modo da preclusioni.

“Rinnovarsi vuol dire anche questo, perché muta la società deve mutare anche la politica. Lo scenario negli ultimi anni è cambiato, evoluto e, oserei dire, che anche tutto quello che è accaduto dopo il 2016, durante la pandemia e il nuovo mondo che ci sarà esigerà sicuramente un aggiornamento della proposta politica. Certamente il centrodestra non è più quello di dieci o vent’anni fa, i rapporti di forza sono cambiati, i leader che si sono imposti, chiaramente portano avanti – spiega Tiero – una linea diversa rispetto al passato, anche nei toni, e anche il modo di fare politica è cambiato, per questo è importante non isolare nessuno”.

Nei giorni scorsi, a seguito della comunicazione della riunione che aveva visto intorno ad un tavolo Lega, Foza Italia e Fratelli d’Italia per avviare il confronto sul futuro del centrodestra ed analizzare proposte ed idee, non solo per l’identificazione del candidato sindaco più adeguato ma anche del programma, gli esponenti di “Cambiamo” avevano alzato la voce sottolineando come, per vincere a Latina, sia necessaria una coalizione ampia, democratica ma soprattutto partecipata e condivisa.

“E’ chiaro, quindi, che la proposta del centrodestra dovrà tener conto di quelle che sono le nuove leve e i nuovi partiti come appunto il movimento “Cambiamo” di Toti. Ci dovrà essere spazio anche per chi la vede in modo diverso su determinati aspetti, ci sarà sicuramente quella che viene definita una destra ‘sovranista’, ma ci deve essere anche una destra liberale, e chiamiamola così, una ‘popolare’, tanto per intenderci”.