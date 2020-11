Un campo largo progressista, plurale, aperto a tutti coloro che vogliano non partecipare ma contribuire ad ampliare dall’interno lo spazio delle proposte e del dibattito a supporto del programma su cui viaggerà la candidatura, per un secondo mandato, del sindaco di Latina, Damiano Coletta.

Su questa idea che porterà alle amministrative 2021 l’area di Lbc e del sindaco uscente si è innestata la disponibilità a dare il proprio supporto e contributo di Articolo Uno Latina.

“Abbiamo cercato di dare un contributo al dibattito interno al centrosinistra rispetto alle amministrative del 2021. Lo abbiamo fatto con un primo grande intento, che si spera continui ad essere quello di tutti: la costituzione e costruzione di un percorso democratico e partecipato che porti ad unità in vista della partita elettorale, e dunque ad un campo largo, il più competitivo possibile. La questione in campo ha avuto degli evidenti rallentamenti, dovuti ad un ampio confronto che la città e il centrosinistra sta vivendo non senza qualche difficoltà. In questo quadro – spiegano – le posizioni espresse dal sindaco Coletta rappresentano un fatto importante e positivo”.

Il riferimento è alla volontà di allargare l’esperienza del mondo civico integrando il contributo delle forze politiche e sociali che possano contribuire ad un rinnovato impegno e ad una nuova fase nel governo della città.

“Non possiamo che ricevere positivamente questa apertura, e crediamo che non consolidare la comunanza tra mondo civico e centrosinistra sarebbe un errore storico. I risultati nazionali delle elezioni amministrative di settembre ci hanno indicato le strade dell’unità con questi soggetti, con cui sarà necessario confrontarsi alla pari.

A queste dichiarazioni – concludono – occorre dare seguito, e al riguardo invitiamo il sindaco a promuovere tutte le iniziative, politiche e programmatiche, finalizzate a realizzare il più ampio campo di forze, alle quali daremo il nostro contributo. Facciamo appello inoltre a tutte le forze politiche del centrosinistra di contribuire a questo processo, evitando lacerazioni che non sarebbero comprese dai cittadini”.