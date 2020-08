Giornata nera, quella di ieri, per i motociclisti a Latina. Due di essi infatti, sono finiti all’ospedale anche se, per fortuna, non in pericolo di vita.

Dopo lo scontro in via Acque Alte del primo pomeriggio, infatti, un altro incidente ha coinvolto una moto sul territorio comunale. Alla guida un 17enne, urtato da una automobile in viale Le Corbusier, all’altezza dell’ex Università.

Un impatto decisamente forte, che ha sbalzato il giovane di sella scaraventandolo a diversi metri di distanza. Anche per lui, soccorso dal 118, il trasporto in ospedale.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i due veicoli viaggiavano in direzioni opposta. L’auto, anch’essa guidata da un giovane, per svoltare, invadeva l’altra corsia proprio mentre sopraggiungeva il mezzo a due ruote.

Sul posto, per ristabilire la viabilità ed effettuare i primi rilievi del caso, gli uomini della polizia municipale.