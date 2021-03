Un 17enne è stato accoltellato alla pancia questa notte al parco Falcone Borsellino, a Latina. Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti dove è stato visitato e sottoposto ad un intervento chirurgico. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma resta ricoverato in prognosi riservata.

Ai giardinetti è intervenuta la polizia che sta ora cercando di ricostruire l’accaduto e di identificare il responsabile. Gli investigatori della squadra Mobile hanno identificato un sospettato, si tratta di un coetaneo della vittima, appena maggiorenne. I due avrebbero avuto una discussione per futili motivi che è poi degenerata.