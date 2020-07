“È gravissimo che sia stato permesso di utilizzare l’aula consiliare per ospitare i componenti del consiglio comunale dei bambini e i loro genitori. Un comportamento grave e rischioso che Damiano Coletta avrebbe dovuto impedire. In quanto medico dovrebbe sapere che in un luogo chiuso è sconsigliato far stare tutte quelle persone, soprattutto se si tratta di bambini”.

Questa la posizione dei consiglieri comunali di Forza Italia, Giovanna miele e Alessandro Calvi e del capogruppo della lega, Massimiliano Carnevale.

Le norme anti Covid 19 sono chiare. Si tratta di regole che vanno rispettate scrupolosamente proprio per evitare che la curva del coronavirus torni a salire.

Tra l’altro l’evidenza epidemiologica di questi giorni ha dimostrato che anche i bambini sono non solo esposti al contagio ma possono esserne uno dei veicoli principali.

“Siamo sconcertati da quanto accaduto alla presenza di Coletta e dell’assessore Cristina Leggio. L’iniziativa coi bambini e i loro genitori poteva essere celebrata in altri spazi, magari all’aperto. Il consiglio comunale, cioè la massima espressione politica amministrativa della città, si svolge da mesi in remoto e continuerà a svolgersi in questo modo proprio per tutelare la salute di tutti e per dare il buon esempio ai cittadini. Una modalità di svolgimento che certamente è un limite per il nostro lavoro, ma necessaria per la tutela della salute”.

Insomma una scelta ritenuta avventata oltre che illogica proprio considerato che evitare assembramenti in luoghi chiusi soprattutto è la parola d’ordine.

“Siamo dunque rimasti sbigottiti nell’apprendere quanto accaduto nei giorni scorsi nell’aula consiliare. Ricordiamo inoltre che la stessa dovrebbe essere interdetta all’uso, secondo quanto comunicato a noi consiglieri dalla presidenza del consiglio. L’amministrazione comunale ha avuto un comportamento rischioso in termini di contrasto all’epidemia Covid 19, con l’aggravante di aver coinvolto dei bambini e averlo fatto proprio nei giorni in cui il virus pare aver rialzato la testa nella nostra provincia. Per noi tutto questo è intollerabile” .