Una situazione sfociata ormai nell’emergenza, legata all’incapacità delle istituzioni di intervenire e risolvere i problemi, previsti e prevedibili, inerenti la fruibilità del porto canale di Rio Martino.

A pagarne le spese sulla propria pelle, costretti a restare bloccati, a causa dell’insabbiamento della foce di Rio Martino che impedisce alle imbarcazioni di entrare ed uscire, sono in primis i pescatori ma anche un’intera comunità, quella di Borgo Grappa e del litorale nonchè l’indotto collegato.

Ci sono stati i protocolli ed è stato avviato, di nuovo, il confronto. Il dragaggio della sede del canale è considerata una priorità da sempre ma nessun motore è stato ancora acceso.

“Le problematiche sono tutte legate allo stallo che vede il porto canale di Rio Martino protagonista di una annosa vicenda, una di quelle che fanno perdere fiducia nella politica, che avrebbe il compito di mediare e trovare soluzioni. A seguito di un incontro – spiegano Nicoletta Zuliani, capogruppo consiliare Pd, Franca Rieti, segretario comunale Pd, Paola Serangeli, delegata Borghi e Rifiuti ed Andrea Tiberi, delegato Ambiente e Territorio – della categoria dei pescatori con il prefetto è stato promesso che i due comuni, Latina e Sabaudia, si sarebbero occupati di disostruire la foce dalla sabbia, causa che impedisce ai pescatori di entrare ed uscire dal porto in totale sicurezza”.

Sono stati stanziati in queste ore 100mila dalla Provincia per il Comune di Latina ma per l’attivazione della procedura per inserire i soldi in bilancio e poi utilizzarli richiede almeno 10 giorni.

“Il problema più importante può risolverlo solo la politica: il fatto che siano due comuni, due diverse amministrazioni a dover gestire insieme, un unico bene di enorme importanza come il porto canale di Rio Martino dovrebbe richiamare alla grandissima responsabilità che ne deriva: che nessuno dei due comuni si faccia ostruzione nei confronti delle complesse procedure richieste per la gestione del Porto canale. Al di là del colore politico, le decisioni e le azioni tra i due comuni devono – concludono gli esponenti del Pd – essere intraprese in modo cristallino e pubblico, perché lo sviluppo e la sopravvivenza di un territorio e delle stesse famiglie dipende proprio da questo”.