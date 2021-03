Il grido disperato di un mamma che ha perso la cosa più preziosa della sua vita, suo figlio.

Un grido che si sente forte, anche se il messaggio inviato è stato scritto. E’ quello di Laureta Yaku, la mamma di, la mamma di Angelo Mattoccia, morto in un incidente stradale nell’ottobre scorso. In una lettera aperta ha voluto fare un appello al presidente della provincia di Latina, Carlo Medici, ed al prefetto, Maurizio Falco, affinché vengano fatti passi concreti per fermare le stragi sulle strade.

“Vi scrivo questa lettera aperta – dice la Yaku – per invitarvi a coinvolgere tutte le istituzioni territoriali e la popolazione nella speranza che si affronti una volta per tutte il dramma dei morti sulle nostre strade.

Sono la mamma di Angelo Mattoccia che a soli 17 anni ci ha lasciato sulla Migliara 53 mentre era trasportato quel maledetto 22 ottobre del 2020 a seguito dell’ennesimo incidente stradale. Ho voluto inserire questa foto nonostante il dolore perpetuo che provo nel sapere che li a terra c’è mio figlio ma non saprei cos’altro farVi vedere per sensibilizzare Voi, i giovani e noi tutti.

Mi rivolgo a Voi istituzioni nonché cittadini e genitori allo stesso tempo chiedendovi quanto tempo ancora si debba aspettare affinché le nostre strade siano provviste di più guard rail, dissuasori di velocità, autovelox , meno buche e soprattutto una maggiore educazione stradale, e quindi alla vita, nelle scuole.

Per quello che ho potuto constatare non bastano più le vostre “porte aperte” ma serve un vero impegno. Notte e giorno bisogna dedicarsi con dedizione per mettere fine a questa strage continua mettendoci veramente tutti in gioco. Noi come associazione siamo pronti e siamo sicuri che potremmo contare sul vostro impegno perché noi non molleremo e purtroppo siamo veramente tanti.

A tutti noi vorrei ricordare di essere prudenti e attenti perché basta una piccola distrazione e la vita scivola via. Noi facciamo la nostra parte e le istituzioni rendano onore al proprio mandato. E’ ora di dire basta”.