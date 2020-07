Sono stati ‘pizzicati’, questo pomeriggio, all’interno dell’appartamento di Giovan Battista Giorgi, a Sezze.

Uomo politico conosciuto in paese ed in tutta la regione per essere stato consigliere regionale, più volte consigliere comunale ed anche presidente dell’Astral, Titta, come è meglio conosciuto, non risiede stabilmente a quell’indirizzo.

Evidentemente a sconoscenza del fatto, i tre si sono introdotti nella casa in cerca di chissà quale ricchezza.

I rumori prodotti dai ladri non sono sfuggiti ai vicini di casa, anche loro consapevoli dell’assenza di Giorgi, che hanno subito allertato i carabinieri.

Sorpresi in flagranza tre volti noti alle cronache giudiziarie: tutti e tre di Sezze, di 51, 50 e 28 anni.

Gli uomini del comandante Barbagallo hanno fatto irruzione nell’appartamento sventando il tentativo di furto.