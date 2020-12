Un’azienda che produce energia elettrica pulita, attraverso una grande distesa di pannelli solari, è stata fatta oggetto, nella notte tra sabato e domenica, di un furto di cavi di rame.

I campi di pannelli solari, oltre a fornire energia pulita, utilizzano grandi quantità di cavi elettrici di rame che, purtroppo, fanno gola a molti male intenzionati. Rubarli è un lavoro scarsamente rischioso però decisamente remunerativo.

A farne le spese un’azienda di Borgo Faiti. I responsabili si sono accorti di un mal funzionamento e, quando si sono recati sul posto a controllare, hanno trovato l’amara sorpresa.

I poliziotti della squadra volante, intervenuti in via Migliara 42,5, non hanno potuto altro che verificare quanto successo. Nessuna traccia lasciata dai ladri che hanno operato col favore delle tenebre ed approfittando del fatto che durante la notte i cavi non sono attraversati dalla corrente elettrica.