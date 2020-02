Identità, futuro, centrodestra, idee, politica.

Sono stati questi i pilastri dell’intervento di Giovanna Miele, consigliere comunale di Forza Italia a Latina, nel suo intervento di presentazione di un Laboratorio che vuole costruire in una città dove a fare da cornice sembrano essere solo macerie.

Quelle materiali delle strade segnate da buche, del decoro rappresentato da cassonetti rotti e rifiuti ovunque, di un litorale che è completamente abbandonato a se stesso sospeso tra quello che potrebbe essere e quello che non riesce a diventare.

Ma anche quelle immateriali simboleggiate dalla carenza di idee e di coraggio, oltre che di azione, da parte dell’attuale amministrazione Coletta.

In sala tanti cittadini ma anche il pubblico delle grandi occasioni. Presenti i consiglieri comunali della Lega e di Fratelli d’Italia a Latina, Matteo Coluzzi ed i rappresentanti del Gruppo Misto.

In prima fila il leader regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone, il coordinatore provinciale azzurro, Alessandro Calvi, il consigliere regionale Pino Simeone, il consigliere comunale e presidente della commissione ambiente in Provincia, Domenico Vulcano, il coordinatore di Forza Italia a Terracina, augusto Basile e altri amministratori provenienti da tutto il territorio.

“Questo vuole essere – spiega la Miele – un laboratorio che vuole parlare di politica, di Latina, di come la nostra città può e deve guardare al futuro. Latina ha il compito di immaginare un domani che sia fatto di crescita, di sviluppo, di innovazione. Ma deve farlo restando saldamente ancorata alle proprie radici, alla propria storia, alla sua identità. Chi guiderà Latina nei prossimi anni deve imparare dagli errori del passato per non commetterli di nuovo, deve costruire una visione di città che sia quella dei nostri figli e dei nostri nipoti, non quella che noi vorremmo domattina per noi”.

In sala l’attenzione era massima, qualcuno parlava di Giovanna Miele come papabile candidato sindaco.

Lei, con il discorso tra le mani, interrompe ogni tanto il filo con qualche battuta che arriva dritta ai presenti.

“Ci sono due modi di fare il politico, si può vivere per la politica o si può vivere della politica. Noi siamo per la prima modalità e crediamo che a Latina sia necessaria più politica”.

In questo solco si innesta l’idea di un laboratorio che partendo dalle persone che amano Latina possano avanzare idee ed elaborare progetti che possano essere realizzati.

Il pragmatismo è la parola d’ordine. Non ripetere gli errori, che anche il centrodestra in passato ha compiuto, la strada da percorrere.

Il tutto senza dimenticare le proprie radici e i propri valori.

“Oggi manca una visione chiara a decisa del presente e del futuro di Latina. Da quattro anni assistiamo allo scempio prodotto dalla giunta Coletta. Teatro chiuso, palazzetto dello sport fatiscente, raccolta differenziata porta a porta annunciata a ogni inizio anno e rinviata sempre a quello successivo, strade colabrodo e una realtà quotidiana precipitata nel degrado più profondo. Latina non è mai stata peggio. Si rialzerà, perché è forte. Ma non sarà facile dopo i danni che sono stati prodotti. Per questo serve un nuovo inizio, che superi gli steccati politici, i pregiudizi, gli alibi“.

Accanto alla Miele persone provenienti dalla società civile, con la loro professione e con la volontà di scendere in capo, e di metterci la faccia certi che una Latina diversa e migliore sia possibile.

“Non ci sono simboli di partito anche se molti di noi siano legati, come me, a partiti. E’ una scelta deliberata, perché questo Laboratorio Identità Futuro non vuole avere steccati, non vuole avere preconcetti, non vuole essere un recinto, ma un campo aperto con un obiettivo comune che sta nel lavorare tutti insieme per far crescere Latina. Siamo ambiziosi? Sì lo siamo, perché siamo convinti che Latina merita di più”.

Nelle prossime settimane si terranno, sotto l’egida del neonato Laboratorio Identità Futuro, incontri pubblici e tavoli tematici.

Oggi è stato messo il primo tassello. Giovanna Miele è riuscita a lanciare una sfida che sta nell’aggregazione, nelle idee e nella forza di realizzarle.

Un buon inizio per un centrodestra che aspira all’unità e che potrebbe vedere di buon occhio un candidato sindaco in rosa.