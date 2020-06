Il gioco, da che mondo è mondo, è alla base della cultura in tutti i sensi. E, in alcuni casi, è innato rispetto alla cultura, intesa come quel complesso di pratiche, usi e costumi tipici di una comunità di individui. A ben pensarci il gioco viene prima di tutto: l’uomo, in questo, è simile all’animale, nascendo cioè già predisposto al gioco e all’intrattenimento.

Spesso sottovalutato, il gioco ha un grande valore sociale. Negli anni precedenti, in particolare nel periodo immediatamente precedente al boom dei videogame, si aveva una concezione distorta del mezzo ludico, visto cioè come fenomeno di isolamento sociale e quintessenza della solitudine. Una concezione bigotta e infondata, ma che ha preso piede talmente tanto da oscurare le virtù del gioco proprio nei suoi aspetti peculiari. Socializzazione e aggregazione, cioè, due termini estranei alla società dei consumi eppure così socializzante e così aggregata. Della serie non è tutto oro, quel che luccica. Il boom dei videogame, se da un lato ha sfatato un mito, dall’altro ne ha creati altri, che si sono ingigantiti con l’avvento dei social.

Fino a diventare talmente evidenti da essere impermeabili all’oscuramento. L’avvento dei social ha spazzato via gli ultimi residui di stereotipia ed ha, pensate, anche inventato dei mestieri incentrati sul gioco: impensabile fino a 10 anni fa, oggi il ruolo del gamer va sempre più affermandosi. E con questo termine ci riferiamo ai videogiochi, ivi comprese le slot machine online, sempre più popolari.

La quarantena non ha fatto altro che testimoniare un dato di fatto: i giochi online sono diventati una realtà sociale. La cosa è tanto più evidente se comprovata dai dati. I giochi su console, su tutti Call of Duty e Fortnite, hanno fatto record per gli accessi e per gli utenti contemporaneamente in rete.

Grazie alla possibilità di giocare in modalità cooperativa, è stato possibile “rompere” lo schermo e legare tra di loro personaggi a migliaia di km di distanza. Questo cosa significa? Che sono nati legami, che è nata una esperienza condivisa. Ed è nata tramite un joypad ed uno schermo, un limite in un certo senso soltanto mentale. Il gioco l’ha fatta da padrona dando la possibilità di condividere una storia, di fare insomma quel che spesso si ritiene sia monopolio esclusivo dei social network come Facebook.

Ma più dei social, in un qualche modo, i giochi hanno fatto da incentivo ad una caratteristica che spesso, proprio per mezzo dei social, passa in secondo piano. Il dialogo ed il confronto, la condivisione di una giornata, la discussione su un tema, come può essere anche la decisione di una strategia o la competizione con un team “avversario”.

Ruolo social svolto benissimo anche dai cosiddetti giochi da casinò, come le già citate slot e i giochi come il poker che sono diventati dei veri magneti sociali. Il poker a torneo, per esempio, è stato il re del periodo di pandemia, scelto da milioni di utenti proprio perché concedeva la possibilità di condividere, con amici e conoscenti, l’esperienza. Altro che alienazione!